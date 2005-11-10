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Massimo Rastelli è il nuovo allenatore del Bari: contratto annuale con opzione

Massimo Rastelli è il nuovo allenatore del Bari: contratto annuale con opzione TUTTOmercatoWEB
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 22:48Serie C

Massimo Rastelli è il nuovo allenatore del Bari. Il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo del tecnico, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Di seguito il comunicato stampa.

"SSC Bari dà il benvenuto a Massimo Rastelli, che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il Club di via Torrebella fino al giugno ‘27 con opzione di rinnovo in caso di promozione.

Classe ’68, nativo di Torre del Greco e irpino d'adozione, il tecnico campano porta con sé un bagaglio umano e professionale maturato in una lunga carriera nel calcio italiano, vissuta prima come calciatore e poi come tecnico.

Dopo aver concluso il suo percorso da calciatore, nel ruolo di attaccante, inizia la sua attività in panchina partendo dalla Campania. Nella stagione ‘09-‘10 fa il suo esordio alla guida della Juve Stabia che conduce alla promozione in Prima Divisione. Successivamente subentra sulla panchina del Brindisi in Seconda Divisione, prima di trasferirsi in Veneto alla guida del Portogruaro, formazione neo-retrocessa in Lega Pro che accompagna a un piazzamento di centro classifica.
È nella stagione 2011-2012 che arriva la svolta della sua carriera, alla guida dell’Avellino, club che condurrà alla promozione in Serie B grazie alla vittoria del campionato di Lega Pro 1a Div. a cui va ad aggiungere la Supercoppa di categoria. Nei due anni successivi in cadetteria consolida la squadra nelle posizioni di alta classifica, raggiungendo le semifinali playoff per la Serie A.

La sua carriera si è sviluppata sulla base di una chiara identità tattica e della capacità di valorizzare i gruppi a disposizione. Nel 2015 accetta la guida del Cagliari e al primo anno in Sardegna vince il campionato di Serie B, garantendo il ritorno immediato del club in massima serie. Nella stagione successiva ottiene la salvezza in Serie A con anticipo, chiudendo il campionato all'undicesimo posto.

Rastelli ha maturato esperienza in piazze importanti del panorama nazionale, come nelle successive tappe alla guida della Cremonese e nel ritorno ad Avellino, dove ha confermato la capacità di incidere sul carattere della squadra anche subentrando a stagione in corso. Oggi Massimo Rastelli arriva a Bari per mettere a disposizione della Società e della squadra la sua competenza, la sua determinazione e la sua conoscenza del calcio, unite all'etica del lavoro che lo contraddistingue. Al Mister l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la SSC Bari".

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