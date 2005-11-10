Il Fenerbahce smentisce: "Nessuna trattativa per Greenwood". Via libera Roma?

Il club turco ha diramato un comunicato: "Voci false". L'inglese con passaporto giamaicano è il primo obiettivo di Gasperini per l'attacco.

Il Fenerbahçe smentisce ufficialmente di essere in trattative per l’arrivo a Istanbul di Mason Greenwood, attaccante inglese dell’Olympique Marsiglia. Il club turco lo ha fatto con un comunicato stampa che non cita il nome del giocatore, ma fa riferimento alle fonti che avevano indicato un affare in chiusura e alle relative trattative in Francia.

Il comunicato del Fenerbahçe

“Alla pubblica opinione: nessun componente del nostro comitato sportivo sta conducendo, in questo momento, alcuna trattativa di mercato in Francia. Le affermazioni circolate sui social media e riportate dal giornalistanon corrispondono alla verità.

Negli ultimi giorni si è resa necessaria questa presa di posizione a causa della ripetuta diffusione, presso l’opinione pubblica, di notizie di mercato non veritiere e del tentativo sistematico di indirizzare in modo errato i tifosi del Fenerbahçe. Il Fenerbahçe Spor Kulubu non ha alcun problema con i rappresentanti dei media che rispettano l’etica professionale e fondano il proprio lavoro sulla veridicità delle informazioni. Il modello di comunicazione che adottiamo si basa su apertura, trasparenza e rispetto reciproco. Tuttavia, gli ambienti che provano a orientare il nostro club attraverso speculazioni, che diffondono come reali informazioni non confermate e che pensano possa proseguire il vecchio sistema delle fughe di notizie, devono sapere che il Fenerbahçe non viene più gestito secondo questa logica. Siamo convinti che anche la grande tifoseria del Fenerbahçe saprà valutare nel modo più corretto la differenza tra vero giornalismo e pubblicazioni infondate finalizzate a creare percezioni distorte. Le informazioni corrette e affidabili relative al mercato saranno condivise con l’opinione pubblica, come sempre, attraverso i canali ufficiali di comunicazione del nostro club”.

Gasperini può affondare il colpo

Al netto della smentita, il Fener sta effettivamente lavorando da tempo per Greenwood, ma ha incontrato la difficoltà legata alla resistenza del ragazzo, che non è mai stato convinto di trasferirsi in Turchia. Da qui, con tutta probabilità, la necessità di un passo indietro mediatico. E il possibile via libera alla: il club giallorosso è interessato a Greenwood, considerato dail primo obiettivo, ma non ha avvicinato la richiesta da 50 milioni di euro del Marsiglia. Alcuni tifosi, peraltro, hanno firmato una petizione contro l’acquisto di Greenwood, in considerazione delle passate accuse di tentato stupro e violenza domestica mosse dalla sua compagna, poi ritirate dalla donna.