Orgoglio e pregiudizi. Tuttosport: "Pirlo fra gossip e rincorsa al quarto posto"

vedi letture

"Pirlo fra gossip e rincorsa al quarto posto", titola oggi Tuttosport. "Non voglio vedere volti rassegnati, abbiamo ancora tre partite da giocare", le parole di Pirlo: "Siamo incazzati e abbiamo tanta rabbia. Grintosi? Quello si diceva cinquant'anni fa". Fa effetto vedere come l'asticella si stia abbassando sempre di più, dal decimo scudetto nel mirino al "siamo ad un solo punto dalla Champions". Ma che sia ardua lo sa bene anche Pirlo, che però non demorde: "Nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Io ho perso una Champions dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3 a 0". La Juventus deve vincerle tutte e sperare che qualcuno davanti si butti via. Il top sarebbe un Ronaldo che giochi da Ronaldo, ma permane il dubbio che giochi dall'inizio. E poi Pirlo prende le distanze dalle voci per la prossima stagione: "Gossip e cose inventate non mi interessano. Noi vogliamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions, il resto lo lasciamo agli esterni".