Osimhen, giallo in bilancio. Il Mattino: "La giustizia francese indaga sul Lille"

Il Mattino in edicola stamani dedica spazio alla vicenda Osimhen: "Giallo in bilancio. La giustizia francese indaga sul Lille" scrive il quotidiano. Il Napoli lo ha acquistato per circa 81,3 milioni: di questa cifra, nel bilancio e nelle casse del Lille, ne risultano solo 10. La procura francese sta indagando sul Lille e non sul club azzurro. Si stanno studiando i conti del club francese, sotto la lente d'ingrandimento è finita la gestione di Gerard Lopez, ex proprietario che punta all'acquisto del Bordeaux. Il club azzurro di ADL è sereno. Il pagamento del cartellino da parte del Napoli risulta valido presso la UEFA, altrimenti il trasferimento non sarebbe avvenuto.