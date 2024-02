Osimhen torna a Napoli, Il Mattino: "In panchina con il Genoa, con un solo allenamento"

Victor Osimhen è tornato a Napoli. A due mesi di distanza (o quasi) dall'ultima presenza in maglia azzurra, il nigeriano è pronto a tornare a dare una mano alla squadra di Walter Mazzarri, dopo il percorso con la sua Nigeria in Coppa d'Africa, che lo ha visto uscire sconfitto in finale e di ritorno in Italia nelle scorse ore. Come scrive Il Mattino, Victor ha perso (non per sue colpe), la coincidenza ad Istanbul che lo avrebbe riportato in Italia nel pomeriggio, arrivando a Napoli solo in tarda serata, pronto a ripartire.

Con il Genoa ci sarà, ma solo dalla panchina

Il Napoli tornerà in campo presto, sabato pomeriggio contro il Genoa, per cui Osimhen si allenerà solo una volta, quest'oggi, prima della partita degli azzurri. Poco, pochissimo visto anche il periodo di assenza da Napoli, ma abbastanza per Walter Mazzarri, che lo porterà con sé per la partita del Maradona. Osimhen non partirà titolare, ma tornerà tra i convocati e partirà dalla panchina, con una possibile chance a gara in corso. L'obiettivo del Napoli è avere a pieno regime il bomber per la partita di Champions contro il Barcellona.