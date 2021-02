Otto giorni per di Champions. Il Messaggero: "Settimana chiave per la stagione della Lazio"

Settimana chiave per la stagione della Lazio. Bivio decisivo, scrive Il Messaggero, otto giorno che possono svoltare una stagione una volta per tutte, ma anche affossarla. Si comincia oggi con la Sampdoria, si passa martedì ai campioni del mondo del Bayern Monaco per terminare sabato prossimo col Bologna di Mihajlovic. Un calo improvviso già oggi coi blucerchiati potrebbe costare caro, l'occasione per recuperare e accorciare la classifica per l'Europa è ghiotta. Nessun turnover per Inzaghi. Dentro tutti i big: Milinkovic, Luis Alberto, Immobile e Correa.