Pari 1-1 contro il Parma, Il Messaggero in prima pagina: "Lazio in letargo, Noslin la salva"
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Finisce in parità la sfida di ieri sera all'Olimpico fra Lazio e Parma. Una sfida che i biancocelesti di Maurizio Sarri pareggiano per 1-1 dopo essere andati insieme vantaggio. Sblocca il punteggio nel primo tempo il gialloblù Del Prato mentre ad un quarto d'ora dalla fine Noslin ha firmato la parità. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio in letargo, Noslin la salva".
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