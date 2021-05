Passaggio di consegne. QS: "Fiorentina, ko senza dolore. Occhi puntati su Gattuso"

Breve lo spazio dedicato alla cronaca della partita tra Fiorentina e Napoli sul QS quest'oggi. Gli occhi sono tutti puntati su Rino Gattuso: la pioggia battente sopportata come se niente fosse - si legge - mille grida per posizionare i suoi giocatori e un paio di battibecchi niente male con gli avversari: questo è il tecnico calabrese. Oltre al suo futuro, ci sono le idee e i progetti mercato di Rocco. Situazione da mettere nero su bianco per quanto riguarda le possibili cessioni ma soprattutto gli acquisti. In caso di complicazioni si dice che Commisso abbia già in quella sua valigia le soluzioni di emergenza: Marcelino o Fonseca, Juric, Simone Inzaghi o un mister X segreto e da calare come un poker vincente. Fra sette giorni se ne saprà di più.