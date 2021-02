Pazza inter vendila. Il Corriere dello Sport: "Le parole di Zhang un segnale per il futuro?"

Il Corriere dello Sport dedica spazio alle ultime vicende di casa Inter "Le parole di Zhang un segnale per il futuro?", si chiede il quotidiano. Hanno fatto discutere le parole del patron di Suning: messaggio all'Inter o solo un 'semplice' messaggio ai dipendenti al ritorno dal lavoro per l'inizio del nuovo anno? "Suning concentrato sulle attività principali, taglieremo il resto" le sue dichiarazioni, che hanno fatto rumore. La spiegazione nerazzurra è stata che quelle erano parole per i dipendenti, l'Inter ne sarebbe fuori. Ma di fatto, Zhang, con le sue parole, potrebbe anche aver dato il via libera alla cessione del club anche davanti alla prospettiva di non raggiungere le cifre desiderate (c'è distanza con Bc Partners). Quello di Jindong potrebbe anche essere un messaggio rivolto al figlio Steven, che non vorrebbe mollare, ed è impegnato a trovare un prestito ponte da 200 milioni che copra la liquidità necessaria per chiudere la stagione. Vendere alle condizioni di Bc Partners sarebbe una sconfitta per i cinesi, quasi inaccettabile. La condizione potrebbe essere ribaltata permettendo ad esempio a Steven di restare in carica alla presidenza dell'Inter fino a giugno, in modo che un eventuale Scudetto sarebbe targato Suning.