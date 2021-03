Pinsoglio a Tuttosport: "Io, amico di Ronaldo. È un ragazzo semplice, non un divo"

"Io, amico di Ronaldo. È un ragazzo semplice, non un divo". Queste le parole di Carlo Pinsoglio a Tuttosport in edicola stamani. Il terzo portiere bianconero spiega: "CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. In allenamento tira le punizioni e fa sempre gol, a volte si sfidano due contro due. Non saprei dire perché non faccia gol su questo fondamentale però forse ha un po' di sfortuna. Il mio rapporto con lui è nato subito quando si fermava a tirare in porta, ma è bellissima l'amicizia con lui perché mi onora ancora di più vedendo il giocatore che è. Mi prendono anche in giro dicendo che andrò all'Europeo nello staff del Portogallo con Cristiano (ride, ndr)".