Polverosi sul Corriere dello Sport: "Il Maestro Pirlo ha imparato la lezione"

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, ha commentato la semifinale d'andata di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Inter. Nessuno potrà dire che Andrea Pirlo sia un allievo negligente - si legge - ha imparato subito e bene la leazione del campionato e quando il suo vecchio maestro Conte l'ha nuovamente interrogato ha dato risposte così esaurienti che lo stesso Conte è rimasto, almeno per tutto il primo tempo, senza parole. A dire il vero la prima sensazione non era proprio questa.

L'Inter era passata in vantaggio irrompendo sulla stessa fascia destra che aveva dominato, trasformandola in una vera rampa di lancio per la vittoria, il 17 gennaio scorso. Poi però Pirlo ha messo a frutto la vecchia lezione togliendo l'ampiezza ai nerazzurri e spazio a Darmian e Young e ha controllato il centrocampo con mosse azzeccato, una su tutte Kulusevski su Brozovic. Doveva sfruttare la doppia pesantissima assenza di Lukaku e Hakimi e ci è riuscito. Sa che al ritorno sarà tutto molto più complicato perché, al di là dell'aspetto tattico, la vera differenza tra la partita di campionato e questa di Coppa era fissata da tre giocatori: Lukaku, Hakimi e Cuadrado, gli interisti presenti in campionato e assenti ieri, il colombiano viceversa. Sono giocatori decisivi per Conte e Pirlo.