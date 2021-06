Portogallo-Francia, che spettacolo. La Gazzetta dello Sport: "CR7 (con record) ora trova Lukaku"

Il pareggio tra Francia e Portogallo consente ai Bleus di qualificarsi come primi agli ottavi di finale, mentre i lusitani chiudono al terzo posto e andranno a Siviglia a giocare contro il Belgio, in un "partitone - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - che sembra uscito dalla Milano-Torino": sarà Ronaldo contro Lukaku, e chi vince troverà Italia o Austria. La gara più attesa dell'Europeo non ha deluso le aspettative, grazie soprattutto agli "artisti in cartellone": su tutti CR7 e Benzema, autori di una doppietta a testa. Lo juventino ha così toccato quota 109 reti con il Portogallo, diventando il calciatore con più gol di sempre nella storia delle nazionali: agganciato Ali Daei, leggenda dell'Iran.