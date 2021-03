Real Madrid-Atalanta, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "C'è rigore per i Blancos"

Giudica "sicura" e "convincente" la prestazione dell'arbitro Makkiele in Real-Atalanta La Gazzetta dello Sport, che nella sua moviola ripercorre gli episodi chiave dell'incontro. In chiusura di primo tempo Nacho reclama un rigore, ma è lui a commettere prima fallo. Al minuto quarantacinque il fischietto olandese decreta la fine della prima frazione appena prima che Muriel riceva il pallone in ottima posizione: trattasi di sfortuna, secondo la rosea, non di un errore. Corretta la decisione di assegnare un penalty ai Blancos per fallo di Toloi su Vinicius, così come corretti sono i quattro gialli della serata.