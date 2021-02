Rimonta Lazio nel segno di Acerbi. Il Messaggero: "Un muro per la Champions"

"Un muro per la Champions". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola stamani dedica a Francesco Acerbi. Sono 33 anni oggi per il difensore biancoceleste che vanta 121 presenze, 6 gol e 5 assist dall'estate 2018 con la maglia della Lazio cancellando in un attimo De Vrij. E' sempre più maturo, leader assoluto del reparto arretrato e più invecchia più diventa buono come il vino e Benjamin Button. Non è un caso che la rinascita sia coincisa con la ritrovata solidità difensiva: 3 reti subite nelle ultime 6 partite, 3 clean sheet.