Riscatto Napoli, Il Mattino: "Un poker per ripartire. Azzurri in zona Champions"

Il Mattino oggi in edicola si sofferma sulla rinascita del Napoli, che si rilancia in zona Champions: "Un poker per ripartire. Azzurri in zona Champions". Riscatto Napoli, gli azzurri trascinati da un super Zielinski piazzano il poker a Cagliari e cominciano nel migliore dei modi il nuovo anno dopo l'opaco finale di 2020. La squadra di Gattuso si ritrova fisicamente e mentalmente e fa rivedere il suo volto migliore sotto il profilo del gioco: vittoria nettissima e predominio del gioco dal primo all'ultimo minuto. Un successo importante anche per la classifica: Napoli che sale al quarto posto, in zona Champions League.