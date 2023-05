Roma, dubbi per il Siviglia. il Messaggero: "Bove insidia Gini, Llorente si candida"

La Roma attende con trepidazione la finale di Europa League, in programma a Budapest contro il Siviglia. tanti i dubbi di Mourinho, che non si limitano alla presenza o meno in campo di Dybala. Come riporta Il Messaggero Ibanez rischia il posto dopo gli errori delle ultime gare: Llorente, smaltita la lesione al bicipite femorale della coscia, è pronto eventualmente per sostituirlo.

Se Dybala e Belotti dovessero iniziare dalla panchina, l'idea di Mourinho potrebbe essere quella di alzare Pellegrini lasciando un posto vuoto in mediana. In lizza per occuparlo ci sono Wijnaldum e Bove: l'olandese fatica a recuperare a campo aperto, mentre il prodotto del vivaio giallorosso ha ben altro dinamismo e per questo potrebbe essere scelto dallo Special One.