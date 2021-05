Roma-Lazio, Il Messaggero: "Fonseca per l'orgoglio, Inzaghi ha l'ultima chance Champions"

"Fonseca per l'orgoglio, Inzaghi ha l'ultima chance Champions". Questo il titolo che è possibile trovare sul taglio alto della prima pagina de Il Messaggero in edicola oggi. Il riferimento va al derby capitolino che sarà anche l'ultima all'Olimpico per Fonseca, a caccia dell'exploit prima dell'addio. Non basterà mantenere il settimo posto: la squadra deve evitare un'altra figuraccia. I biancocelesti cercano il successo per tenere viva la speranza Champions. Inzaghi vuole battere la Roma anche per avere maggiore credito in sede di rinnovo.