Roma, Ranieri punta su Dybala e scalda Shomurodov. Il grande dubbio però è Pellegrini

Claudio Ranieri comunicherà soltanto questa mattina la formazione ai suoi calciatori. Diversi dubbi per il tecnico della Roma, soprattutto legati alla condizione di alcuni interpreti, lo hanno spinto a posticipare di qualche ora la decisione sulla squadra da mandare in campo stasera contro il Lecce, rimandando così l'incontro con i suoi. Dovbyk, Pellegrini e Dybala sono le incertezze principali con quest'ultimo però che giocherà, ma non si sa ancora in quale ruolo.

Se Dybala dovesse giocare da centravanti, a quel punto le quotazioni di Pellegrini titolare aumenterebbero in maniera importante. Il centravanti ucraino - scrive il Corriere dello Sport - non è al 100% della condizione e per questo motivo potrebbe anche partire dal primo minuto l'uzbeko Shomurodov.