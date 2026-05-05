Roma travolgente, 4-0 alla Fiorentina. Il Messaggero: "C'è aria di Champions"

"Roma travolgente, 4-0 alla Fiorentina. C'è aria di Champions" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi elogiando la vittoria della Roma per 4-0 nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina. I giallorossi brillano, vincono e tornano a sognare un posto in Champions League: ora sono a -1 dalla Juventus e a tre giornate dalla fine la corsa Champions è riaperta.

Spazio poi anche alla vittoria della Lazio. Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin rispondono a Bonazzoli e regalano i tre punti ai biancocelesti. Furia Sarri per il derby alle 12.30: "È un insulto alla città e alle due squadre. Mi siederò in panchina e poi me ne andrò subito negli spogliatoi".