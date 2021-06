Sconcerti sul Corriere della Sera: "Tutti i pronostici in percentuale degli ottavi di Euro2020"

L'Italia ha il 70% di probabilità di accedere ai quarti di Euro 2020 secondo Mario Sconcerti: "L'Austria è una buona squadra - scrive il noto giornalista sul Corriere della Sera -. Sono ordinati in campo e hanno buone individualità, ma non valgono l'Italia". Grande equilibrio, invece, nella sfida tra Belgio e Portogallo. In questo caso Sconcerti assegna due punti percentuali in più ai Red Devils (51 a 49): a confronto "i due migliori attaccanti del mondo, Lukaku e Ronaldo. A me piace più il Portogallo perché ha mezzali in tutti i ruoli, ma spesso gioca comodo. Il Belgio è più frenetico, anche confusionario". Pronostico molto simile per Croazia-Spagna, con la squadra di Dalic leggermente favorita ("ha pochi giocatori, ma tutti di grandi squadre europee"), non dovrebbe esserci invece partita tra Francia e Svizzera (70 a 30). 48 a 52 per Galles-Danimarca, mentre l'Olanda (60) parte avvantaggiata sulla Repubblica Ceca (40). Così come la Svezia, che sfida un'Ucraina che annovera giocatori provenienti da campionati che non li fanno crescere (60 a 40 anche in questo caso). Infine Inghilterra Germania: i tedeschi, a detta di Sconcerti, "non hanno attaccanti", mentre gli inglesi (leggermente favoriti a 52) hanno "soluzioni tecniche diverse".