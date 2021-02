Sconcerti sul CorrSera: "Ronaldo sul filo dell'imbarazzo. È scomparso, va aiutato"

"Ronaldo sul filo dell'imbarazzo. È scomparso, va aiutato". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Interessante analisi del direttore che spiega il suo punto di vista: "Tutto è sempre rimediabile, ma la Juve non si vede e questa è forse la più modesta gara della stagione. Il tempo dei risultati sta arrivando e CR7 è sul filo dell'imbarazzo: il problema è evidente e quasi incomprensibile. In un'azione ha scalciato in area come un vecchio senza equilibrio, finora si era limitato a segnare e giocare meno bene, ma adesso è scomparso. Qualcosa lo frena e, senza di lui, la Juventus è normale. Troppo ingenua. Ci sono evidenti problemi di guida e di carisma. Con molto meno Conceicao è riuscito a motivare i suoi uomini, Pirlo no".