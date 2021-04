Sconcerti sul CorSera: "Mercato e due assenze su tutte: ecco perché il Milan si è fermato"

Sul Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha scritto la sua in merito al calo del Milan: "In casa i rossoneri hanno vinto solo 7 delle 17 gare giocate, mentre in trasferta fanno meglio perché hanno più spazio davanti. La prima spiegazione è l'infortunio di Bennacer, contemporaneamente è iniziata la lunga pausa fisica di Ibra. Il terzo nodo fondamentale nel gioco del Diavolo era e rimane Calhanoglu, il quarto Theo Hernandez: nessuno dei due è più tornato cosa era stato. Poi non ci sono gol facili nel Milan, cosa che invece lo aiutò nel girone d'andata avendo beneficiato di 14 Infine è stata sbagliata la costruzione della rosa: giocatori di qualità con caratteristiche troppo riversi rispetto alla necessità".