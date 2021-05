Sconcerti sul CorSera: "Pirlo ha giocato meglio di Gasperini. Ma potrebbe non bastare"

vedi letture

Il giornalista Mario Sconcerti propone la sua analisi di Atalanta-Juventus sul Corriere della Sera: "Pirlo ha giocato meglio di Gasperini stavolta, perché ha bloccato Rabiot al centro accanto a Bentancur, fornendo alla squadra una base mediana che poche altre volta ha avuto. Oltre a scegliere Kulusevski che ha poi deciso due volte la gara. Gasp ha chiesto troppo alla sua squadra, forse era naturale quella carica nervosa. Chiesa non è un fenomeno - continua - è destinato a fare poche cose ma pesanti. Non so se questo basti a Pirlo per salvare il posto, il giudizio deve essere più largo. E' stata comunque una bella partita, di quelle rare da noi".