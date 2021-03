Serie C, la settimana dei recuperi: il Perugia spreca un'occasione per la B. Le aperture

Fitto calendario di recuperi quello previsto questa settimana in Serie C, aperto ieri da Fermana-Perugia, gara valida per la 24^ giornata del Girone B e terminata sul punteggio di 1-1: un pari che è costato maggiormente al Grifo di Fabio Caserta, che ha fallito l'aggancio al secondo posto in solitaria ed è rimasto terzo in classifica.

Occasione sprecata per la promozione diretta in Serie B? Secondo Tuttosport sì, "Il Perugia butta via l'occasione per la B" è l'apertura. E sul match: "Dalla neve (che costrinse al rinvio lo scorso 13 febbraio) al sole primaverile, ma il Perugia resta di ghiaccio. Del pari è felice la Fermana, un nuovo passo avanti verso la salvezza. Tanto rammarico invece per gli umbri che sprecano la grande occasione di scavalcare l’Alto Adige e di portarsi a quattro punti dal Padova capolista, ridimensionando le ambizioni da promozione diretta. E alla fine deve pure dirsi contenta del pari la squadra di Caserta".

"Il Perugia resta terzo a -6 dalla vetta. Sblocca Elia, risponde Boateng" è invece l'apertura del Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Un pari che scontenta tutti, ma è il verdetto più equo. L’1-1 finale matura al termine di un match fiammeggiante nel quale sia la Fermana che il Perugia hanno provato a vincere sino all’ultimo secondo. Episodio chiave l’espulsione di Vano, entrato poco dopo la mezzora al posto dell’infortunato Elia e capace di rimediare un ineccepibile cartellino rosso dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo".

Sulla stampa nazionale chiude La Gazzetta dello Sport: "Perugia scatta poi resta in 10: è pari Fermana". "Il Perugia non è andato oltre il pari in uno stadio imbattuto da 13 partite. Per mezzora la squadra di Caserta è stata padrona del campo – gol di Elia, poi uscito per infortunio, e due pali di Falzerano - ma il rosso al neoentrato Vano (due sbracciate violente a Iotti) ha cambiato la gara. E dopo il pari di testa di Boateng, il risultato non è più cambiato e il Perugia non è riuscito ad avvicinare Padova e Südtirol", la chiosa.

Sulla stampa locale, così Il Messaggero - ed. Umbria: "Grifo-primato: semaforo rosso". Sul match: "C'è modo e modo di lasciare le ultime speranze di arrivare primi. Il Perugia ha scelto il peggiore, il più atroce: facendosi male da solo dopo aver impostato benissimo la partita, aver trovato il meritato vantaggio e avere anche colpito due pali cercando di chiuderla. Niente da fare, nel match di recupero in casa della Fermana la squadra di Caserta ha pagato caramente la clamorosa ingenuità di Vano, che nel giro di 2' è entrato e si è fatto espellere per fallo di reazione a centrocampo, lasciando i compagni in dieci per un'ora per vederli prima subire il gol del pareggio e poi rischiare addirittura la sconfitta nonostante una prestazione tutta cuore e coraggio".

"Il Grifo vede rosso, addio al primo posto", così il Corriere dell'Umbria. Che aggiunge: "Il Grifo a Fermo dice addio al primo posto. A meno di un clamoroso crollo del Padova, senza dimenticare che pure il Sudtirol è meglio posizionato in classifica, diventa utopistico pensare che il Perugia riesca a recuperare i sei punti di distacco nelle ultime cinque partite. L’1-1 con la Fermana è una pietra tombale sulle ambizioni di promozione diretta. Che non è sfumata sicuramente ieri, anche se il Perugia ci ha messo del suo con l’espulsione di Vano dopo mezz’ora di gran calcio, ma nelle altre tre precedenti rimonte subite nel girone di ritorno (con Sambenedettese, Cesena e Gubbio)".