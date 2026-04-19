Sguardo al futuro del Corriere Fiorentino in prima pagina: "La Viola va sfoltita"
"Sguardo al futuro. Costi alti e 17 prestiti che torneranno viola. La squadra va sfoltita": così il Corriere Fiorentino in prima pagina oggi, domenica 19 aprile 2026, descrive la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Viola che domani affronterà il Lecce allo stadio Via del Mare per provare a consolidare ulteriormente l'obiettivo salvezza.
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