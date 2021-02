Spezia-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: "Rigore e due rossi ok"

"Rigore e due rossi ok". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla moviola di Spezia-Udinese. Partita concreta da parte del giovane Di Martino, 6 partite in Serie A (3 quest'anno). Il secondo giallo per De Paul è sembrato un po' "tirato", ma forse è figlio di altro. Chiaro, deve crescere, i numeri sono da brividi: chiude con 37 falli fischiati (siamo davvero sopra i limiti), 10 ammoniti e 2 rossi. Sono due i gialli per De Paul in 4': netto quello su Saponara, affrettato quello su Acampora in ripartenza, ma l'argentino aveva in 'sospeso' un conciliabolo affatto amichevole con l'assistente numero uno Pagnotta. Due cartellini anche per Saponara: ineccepibili. Rigore netto perché Chabot abbatte con il destro Deulofeu che aveva sterzato in area. Giusto anche annullare la rete di Arslan per il fuorigioco di Pereyra sul passaggio di De Paul.