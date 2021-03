Squadra nuova in FIGC. La Gazzetta dello Sport: "Gravina ha i vice, Lotito fuori dal comitato"

vedi letture

Nella giornata di ieri è stato definito il direttivo della Federcalcio in seguito alle elezioni dello scorso ventidue febbraio. Non c'è stata alcuna sorpresa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: Dal Pino e Calcagno hanno ottenuto gli stessi consensi come vice, e Gravina ha scelto il presidente della Lega Serie A come vicario. La novità più significativa rispetto alle ultime "legislature" è l'assenza dal comitato di presidenza di Claudio Lotito.