Stasera c'è Inter-Roma, Il Gazzettino in taglio alto: "'Derby' degli azzurri delusi"
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L'edizione odierna de Il Gazzettino fa il punto della situazione sul campionato italiano che è ripreso ieri. La Fiorentina ha espugnato il "Bentegodi" di Verona 1-0 mentre oggi tocca a Inter e Roma con tanti nazionali italiani in campo e delusi dell'ennesima mancata qualificazione al Mondiale. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Pasqua in campo, Inter-Roma 'derby' degli azzurri delusi. Verona, rissa e ko".
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