Stasera c'è Inter-Roma, l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Lo scudo è Lautaro"

"Lo scudo è Lautaro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Roma per allungare in vetta alla classifica e riprendere la corsa verso la conquista dello scudetto. La buona notizia per Cristian Chivu è che ci sarà in campo Lautaro Martinez, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio.