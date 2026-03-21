Summit Gasp-società in casa giallorossa, Corriere di Roma: "Vietato mollare"
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"Summit Gasp-società: vietato mollare" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Il day after dell'eliminazione dall'Europa League ha prodotto un incontro a Trigoria tra il vicepresidente Ryan Friedkin, Gasperini, Ranieri e Massara.
Nessuna resa dei conti, ma la richiesta della società al tecnico di ritrovare compattezza per l'obiettivo quarto posto. Mancano nove partite: decisivo non perdere terreno fino alla sfida di Pasqua con l'Inter. Lesione muscolare per Koné: fuori un mese. Domani con il Lecce possibile chance dal 1' per Vaz.
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