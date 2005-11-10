Ufficiale
Lecce, Burnete ceduto in prestito al Sudtirol con opzione e contro-opzione di riscatto
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Lo scorso anno, ceduto in prestito alla Juve Stabia, l'attaccante rumeno ha realizzato 2 gol e 2 assist in 28 partite giocate.
L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rares Burnete all’FC Südtirol.
Com'è andato Burnete nella scorsa stagione
L'attaccante rumeno classe 2004, arrivato in Salento inizialmente per giocare nelle giovanili del Lecce già nel 2020, viene da una stagione con 28 presenze, 2 gol e 2 assist tra le fila della Juve Stabia, sempre in prestito, in Serie B.
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