Castro: "Trattativa corta con la Roma, ho detto subito sì. Sogno una doppietta alla Lazio"

L'attaccante argentino appena arrivato dal Bologna ha concesso la sua prima intervista da attaccante dei giallorossi: ecco alcuni estratti.

Santiago Castro, nuovo attaccante della Roma, ha concesso la sua prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni su Gasperini, la trattativa e il suo ruolo.

La prima intervista di Castro

Quando hai saputo che saresti venuto alla Roma? È stata una trattativa lunga?

"Direi piuttosto corta, perché dal primo momento volevo venire qui. Ho parlato con il direttore sportivo, mi ha spiegato cosa volevano da me e cosa pensavano potessi dare alla squadra. Io so quello che posso fare e come posso aiutare il mister e i compagni. Da quel momento ho scelto la Roma".

Gasperini è un allenatore bravo ed esigente. Ti piace il suo modo di giocare? Come ti immagini nel suo sistema?

"Certo che mi piace. Gasperini è un allenatore che da tanti anni dimostra il suo valore in Italia: lo ha fatto con l'Atalanta e adesso con la Roma, riportandola in Champions League. Io mi vedo dove vuole lui. Sono qui per aiutare la squadra e fare quello che mi chiederà".

Con il Bologna hai collezionato 105 presenze, 22 gol e 14 assist. Sei un attaccante che non molla mai. Come ti descrivi e dove vuoi migliorare?

"Sono un giocatore che deve migliorare in tutto. Si può sempre crescere, magari facendo numeri migliori. Però sono uno che vuole aiutare la squadra: recuperare palloni, fare un assist o un movimento che permetta a un compagno di segnare. Non guardo soltanto le statistiche, ma il bene della squadra".

Hai già segnato sia alla Lazio sia alla Roma e all'Olimpico hai sempre fatto bene.

"Sì, si può dire. Speriamo di continuare su questa strada. Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Adesso vogliamo continuare così, magari facendo due gol nel derby".