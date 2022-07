Szczesny alla Gazzetta dello Sport: "Juve diversa: nostro dovere è puntare a vincere lo scudetto"

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato un'intervista direttamente dagli States. Queste le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport sulla prossima stagione: "È una Juventus diversa grazie a Di Maria e Pogba, due campioni di grandissima qualità che portano anche tanta esperienza, però ci sono anche dei ragazzi giovani come Fagioli, Miretti e Rovella. Di Maria e Pogba fanno crescere la fiducia nel resto del gruppo. Angel, Paul e Bremer non hanno scelto la Juventus per arrivare quarti, vogliono trofei. Dopo un’ultima stagione che non si può certo definire buona, il nostro dovere è puntare a vincere lo scudetto".