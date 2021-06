Szczesny si blinda. Tuttosport: "Il polacco della Juventus allontana Donnarumma"

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sui portieri della Juventus. Szczesny allontana Donnarumma con le sue parole: "Una volta per tute proverò a rispondere sul mio futuro. Non c'è motivo di pensare ad una cessione perché non ho avuto contatti con nessuno e la mia partenza non è un tema". Qualora dovesse essere ceduto, sicuramente non sarà lui a chiederlo. Donnarumma però a breve sarà svincolato e alla dirigenza bianconera, malgrado non si voglia mettere in lista di sbarco il polacco, piace. Szczesny può essere un'occasione per Arsenal, Tottenham e Chelsea, ma anche per la Roma. Ed in quel caso l'arrivo di Donnarumma sarebbe solo una logica conseguenza.