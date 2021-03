Tardelli su La Stampa: "Speravo de morì prima di vedere questo calcio pieno di veleni"

"Speravo de morì prima di vedere questo calcio pieno di veleni". Queste le parole di Marco Tardelli su La Stampa in edicola stamattina. L'ex campione del Mondo si racconta: "Dopo le parole di Prandelli ho pensato quando è stata l'ultima volta che mi sono emozionato per il calcio e sinceramente non me lo ricordo. Ci può bastare un giocattolo malandato che non ci fa più divertire?". Le critiche però non finiscono qui: "Le parole di Cesare sono state da detonatore, ma ora i nodi vengono al pettine: assenza di pubblico, contagi tra giocatori, gioco meno avvincente, noioso, ripetitivo, interpreti meno attraenti, ordinati come soldati senza fantasia. Anche il discorso che non sappiamo ancora dove vedere il prossimo anno di A, quanti abbonamenti fare. Speravo de morì prima". Chiosa finale inevitabile: "Mancini deve riaccendere la fede di un Paese dopo l'addio di Totti e lo struggente saluto a Paolo Rossi".