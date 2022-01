Torino-Atalanta, sfida sul mercato. Tuttosport: "I granata ci provano per Miranchuk"

vedi letture

Per una partita che non si gioca in campo, ce n'è una apertissima sul mercato. Le due sfidanti sono le stesse, Torino e Atalanta, e il protagonista è Miranchuk. Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha instaurato un contatto con la dirigenza nerazzurra per provare a regalare a Juric almeno un innesto di valore. Secondo Tuttosport, la Dea al momento opera solo in uscita perciò l'eventuale cessione del russo non è cosa impossibile. Percassi chiede 15 milioni e non è intenzionato a fare sconti, ma ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto. Vagnati ci sta provando, ma sul giocatore ora c'è anche il Genoa che ha più disponibilità economica del Toro. Qualora l'operazione Miranchuk non andasse a buon fine, ecco che i granata cambierebbero obiettivo: hanno sondato il terreno anche per Vignato e Orsolini del Bologna.