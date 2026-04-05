Toro oggi a Pisa, Corriere Torino riprende le parole di D'Aversa: "Dobbiamo vincere"
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"Il Toro a Pisa deve vincere". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Torino che riprende le parole in conferenza stampa di Roberto D'Aversa. La formazione granata alle 18 sarà in campo a Pisa per cercare punti importanti per allontanare la zona retrocessione.
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