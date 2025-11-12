Tra polemica e ironia, Il Mattino stamani: "Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli"

Come accade sostanzialmente ogni giorno, anche oggi Il Mattino dedica uno spazio alle vicende della formazione di Antonio Conte. Il momento è delicato e, non accaso, come succede di frequente in circostanze simili, si creano polemiche anche dove non ci sono. Ecco, a tale proposito, il titolo dedicato ai partenopei nella prima pagina di oggi: "Lobotka, fuoco (amico) sul Napoli".

Ieri hanno destato scalpore delle dichiarazioni del centrocampista slovacco e del suo agente, riguardo alla durezza deli allenamenti di Conte e al futuro del giocatore. Caso rientrato: erano frasi prese fuori contesto e soprattutto piuttosto datate. Nel frattempo il gruppo, reduce dalla brutta sconfitta sul campo del Bologna, attende il ritorno di Lukaku.