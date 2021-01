Tre partite decisive per Gattuso. Il Mattino: "E il tecnico cambia. Ipotesi 4-3-3"

L'edizione odierna de Il Mattino scrive del momento più difficile di Gattuso sulla panchina del Napoli: domani c'è lo Spezia in Coppa Italia, poi il Parma, due partite da non sbagliare per far diradare le nubi che si sono addensate sui partenopei. Rino con risultati positivi e prestazioni convincenti nelle prossime gare, a cominciare dallo Spezia e a seguire con le successive con Parma e Genoa , potrà fortificare la sua panchina. Questo il destino comune a lui e a tutti gli allenatori, legato a risultati e prestazioni. Centrare la prossima Champions resta l'obiettivo prioritario, il traguardo dista solo due punti e per il Napoli c'è la sfida da recuperare contro la Juve ma lo scivolone di domenica al Bentegodi è stato decisamente preoccupante per l'esito e la prestazione negativa. De Laurentiis se la situazione precipitasse potrebbe decidere un cambio di panchina con una soluzione diversa come un traghettatore. Gattuso ha ripreso ieri il lavoro sul campo con la squadra, c'è la possibilità che opti per il 4-3-3 e cioè con una mediana con tre centrocampisti, lo deciderà oggi quando proverà nella rifinitura la formazione anti Spezia.