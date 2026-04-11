Tripletta dell'olandese contro il Pisa, Il Messaggero: "Roma, nervi tesi. Malen è la cura"
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Malen si scatena e la Roma torna al successo. Una tripletta dell'attaccante olandese ha permesso alla formazione allenata di Gian Piero Gasperini di superare il Pisa per 3-0 e di tornare prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Roma, nervi tesi. Malen è la cura".
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