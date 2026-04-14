Un gol di Gosens e zona rossa lontana 8 punti. Corriere Fiorentino: "Urlo salvezza"

Prima l'Hellas Verona, ieri sera invece la Fiorentina ha battuto anche la Lazio al Franchi per 1-0. La decide Robin Gosens con uno stacco imperioso di testa a trafiggere il giovane portiere biancoceleste Motta, per tre punti d'oro colato: ora la Viola è distante 8 lunghezze dalla zona retrocessione. "Urlo salvezza", il sunto del risultato e dell'esultanza del laterale tedesco in prima pagina su Corriere Fiorentino.

Paolo Vanoli, traghettatore della stagione tribolata della Fiorentina, ha dichiarato in conferenza stampa post-partita: "Questa vittoria ci fa mettere un mattone importante. Ancora serve la matematica ma stasera abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere maturi. Complimenti a tutti. Addesso dobbiamo recuperare le forze e lavoriamo per sognare. Sarà dura ma ci dobbiamo provare".

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa post-partita: "Io vorrei giocare sempre su buoni livelli perché è difficile tirare fuori il coniglio dal cilindro in una sola partita. La squadra con la Fiorentina non l'ho vista male. Il vantaggio è stato un po' casuale, potevamo anche segnare all'inizio. Poi la Fiorentina si è abbassata, noi abbiamo avuto delle difficoltà nel trasformare il predominio in occasioni pericolose".