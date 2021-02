Una buona Fiorentina non basta. QS-La Nazione: "L'Inter vince con cinismo e prepotenza"

QS-La Nazione analizza il ko interno della Fiorentina contro l'Inter. "Una buona Fiorentina non basta. L'Inter vince con cinismo e prepotenza" scrive il quotidiano toscano. Non basta una buona prova nel primo tempo, una Fiorentina molto più squadra rispetto al passato, per avere la meglio sul cinismo e la prepotenza dell'Inter. Conte voleva e doveva vincere al Franchi e ci è riuscito con un gol per tempo di Barella e Perisic. L'idea di frenare la rincorsa nerazzurra si spegne nonostante le tracce, ma solo nei primi 45 minuti, di idee e di gioco che Prandelli ha saputo dare alla sua squadra. Nel finale esordio per i nuovi acquisti Malcuit e Kokorin, tanta curiosità per Commisso in tribuna dopo la presentazione del Viola Park ma la partita non cambia e l'Inter vola in vetta alla classifica della Serie A.