Vaciago su Tuttosport: "Juve, ora riflessioni pesanti. Condizione atletica imbarazzante"

Per la Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions, è già tempo di primi bilanci: "Se la clamorosa sconfitta contro gli israeliani aveva provocato la vergogna di Andrea Agnelli, l’avvilente lezione di calcio subita ieri sera a Lisbona non può non innescare gravi conseguenze", sottolinea dalle colonne di Tuttosport Guido Vaciago. L'imputato principale di questo avvio disastroso di stagione non può che essere Massimiliano Allegri: "La sua più grande responsabilità è l’imbarazzante condizione atletica della squadra, surclassata sul ritmo ieri e in troppe altre occasioni". In questo modo, la mancanza di gioco è paradossalmente un problema secondario: "Correndo di più e con meno paure, questa Juventus sarebbe ancora dentro la Champions e nel gruppo di testa del campionato". Limitare l'analisi alle responsabilità di Max, però, non basterebbe a spiegare la profonda crisi nella quale è precipitata la Signora: "Consentire ai giocatori di trovare un nascondiglio nelle pecche della guida tecnica - chiosa Vaciago - sarebbe un errore che condizionerebbe in negativo anche le prossime stagioni. È il momento di riflessioni pesanti per chi comanda".