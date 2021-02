Veloso a Tuttosport: "Juventus con tante assenze, ma non possiamo permetterci distrazioni"

"Temo Kulusevski, è davvero un grandissimo talento". Queste le parole di Miguel Veloso, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport: "Alla Juve mancheranno tanti campioni, ma altrettanti saranno in campo. Con la Juventus non puoi permetterti nemmeno un secondo di distrazione altrimenti è facile essere puniti dal mio amico Cristiano. Dovremo approfittare delle loro assenze per provare a vincere come lo scorso anno" ha detto sulla gara con i bianconeri.

Su Juric: "Non ho mai visto nessuno con la sua passione. Basta vederlo in campo: inizia la partita con il piumino: poi dopo venti minuti è in tuta e nel secondo, anche di inverno lo vedi in maglietta a maniche corte. E' un vulcano. Quando si arrabbia...esplode in croato e qualcosa riusciamo a intuire. Il tono di voce dice tutto e poi in squadra abbiamo qualche traduttore".