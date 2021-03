Verona-Atalanta, la moviola del Corriere dello Sport: "Dimarco-mano, il rigore è netto"

Verona-Atalanta, la moviola del Corriere dello Sport: "Dimarco-mano, il rigore è netto". Partita dura e scorbutica con due squadre aggressive e fisiche, ma Pairetto ne esce molto bene: vede subito il penalty, giusto annullare la rete di Romero e ammonisce 5 calciatori al cospetto di 43 falli, ma per la partita ci stanno. Sul rigore il difensore del Verona allarga molto il braccio per sentire l'avversario, troppo largo per non essere considerato punibile così come il tocco di Romero che riceve la punizione di Malinovskyi e realizza aggiustandosela con il braccia: Pairetto vede e sanziona subito.