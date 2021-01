Vieri al CorrSera: "La Juve resta la più forte. Pirlo, che fortuna essere bianconero"

Intervista al Corriere della Sera per Bobo Vieri. "La Juve resta la più forte. Pirlo, che fortuna essere bianconero" le parole dell'ex centravanti. Bobo studia da allenatore e parla così della Juve: "Sento parlare di crisi, di centrocampo debole e altro. La verità è che spesso si giudica a vanvera, come se si fosse al bar. Detto questo, la rosa della Juve resta la più forte: non vinci per caso 3-0 a Barcellona per intenderci. Insomma, parlando di Juve a me piace evidenziare come stiano rinnovando la squadra senza perdere in competitività". Spazio poi ad Andrea Pirlo: "Ci vuole tempo. Anche se in Italia non c’è pazienza. Per sua fortuna è alla Juve, dove sanno aspettare, programmare, investire". Non poteva mancare un commento sull'Inter: "Ha tutto per vincere il campionato. Manca forse ancora un vice Lukaku, la squadra è però fortissima." Chiosa su Antonio Conte: "Si dice che Conte diventi letale quando ha una settimana per preparare la partita? Banalità. Conte è un grande allenatore, punto! Uno dei più bravi al mondo".