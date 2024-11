Zaccagni, gol e magie con la Lazio: adesso è un vero dieci anche per la Nazionale

La Lazio continua a volare e nel frattempo si gode un leader vero come Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha dato il proprio contributo nel 3-0 rifilato al Bologna, che è valso la quinta vittoria in campionato nonché la settima in assoluto per i capitolini. Zaccagni infatti ha firmato il gol del momentaneo 2-0, testimoniando un salto di qualità notevole sotto la guida di Marco Baroni.

La combinazione tra numero dieci e fascia di capitano – si legge su La Gazzetta dello Sport – ha responsabilizzato ulteriormente il calciatore romagnolo. E Zaccagni ha risposto sul campo a suon di magie e gol, che adesso sei considerando Serie A ed Europa League. Non solo un apporto numerico anche tattico, dato che Mattia è un pilastro del gioco di Baroni. Il numero dieci infatti è un regista offensivo per il tecnico biancoceleste, che ha chiesto a Zaccagni di ampliare il proprio gioco.

E i risultati concreti si sono visti sia in campionato che in Europa League, dove la Lazio viaggia ad alta velocità. In Serie A infatti soltanto il Napoli (29) ha fatto meglio dei biancocelesti, a quota 28 con Inter, Atalanta e Fiorentina. La Lazio però è la regina di questa Europa League, dove dopo quattro giornate è ancora a punteggio pieno. Zaccagni però sogna anche il ritorno in Nazionale, visto che la convocazione dell’Italia manca dallo scorso settembre in Nations League.