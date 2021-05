Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Juventus, fallimento sportivo, economico e politico"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, scrive di fallimento sportivo, economico e politico in casa Juventus: "I bianconeri sono temporaneamente ai margini della Champions di Ceferin, che peraltro non ama più". Il giornalista continua sulla squadra: "Troppo periferico Ronaldo e colpevolmente disinnescato Dybala". Zazzaroni si sofferma poi sul Milan: "Premiato il miglior Pioli, lucido nel puntare su Brahim Diaz dall'inizio e nel concedere poco agli avversari". Chiosa sui vertici juventini: "Allo Stadium era presente Jaki Elkann, per certificare la solidità di un rapporto tacitamente complice col cugino Andrea in un momento per lui complicato: l'unico grammo di juventinità della serata".