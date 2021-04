Zhang a Milano. Il QS: "Conte vuole chiarezza. Il mercato può essere ancora a budget contenuto"

Il QS scrive che dall'esito del weekend dipende anche l'agenda della prossima settimana in casa Inter. Col tricolore in tasca si potrà già programmare il futuro: Steven Zhang, secondo i rumors, ha portato con sé a Milano un accordo di massima con Brain Capital Credit per un finanziamento da 250 milioni di euro, così da mettere a posto la questione stipendi. Conte resterà volentieri se avrà risposte chiare, non è da escludere che si vada nuovamente verso un mercato dal budget contenuto, in cui sarà fondamentale cedere i vari Joao Mario, Dalbert, Nainggolan, magari anche Vidal.