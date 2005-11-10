Napoli, arriva l'ok al restyling del Maradona. Il Comune vuole candidarsi per Euro 2032
La conferenza dei servizi ha approvato il progetto di restyling dello stadio Maradona: lo riporta Il Mattino spiegando che ora dal Comune di Napoli sono pronti al passo successivo. Nello specifico ora il Comune è pronto a inviare tutta la documentazione necessaria per presentare il dossier legato alla candidatura dello stadio per ospitare partite ad Euro 2032.
Il Napoli vuole il nuovo impianto
La scadenza per l'invio dei documenti è fissata per il 31 luglio. Non solo la volontà di portare gli Europei a Napoli: il quotidiano aggiunge che c'è anche l'idea ferma, da parte della giunta guidata da Manfredi, di rifare il Maradona nonostante le idee contrarie da parte del Calcio Napoli. A più riprese infatti il patron De Laurentiis ha fatto capire di voler puntare invece su un nuovo impianto.